MESLEK LİSELERİ AİLELERLE BULUŞUYOR

Nisan ayında gerçekleştirilen meslek liseleri ailelerle buluşuyor kapsamında bir aileye kitaplık bir aileye bilgisayar masasi atölyelerde yapılıp ihtiyaç sahibi ailelerin kullanımına sunuldu.

Çalışmalar esnasında bir ailenin evinin içindeki elektrik hattı ve aydınlatma sistemi elden geçirilip, revize edildi.

Okul Müdürü Musa Kartal çalışmaları yapan öğretmenlere ve öğrencilere ayrıca onları ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturan Aleaddin Mahallesi Muhtarı Günnur Karagöz Turan’a teşekkür ettiler.Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kartal Mayıs ve Haziran aylarında 5 aileyle daha buluşacaklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde de Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ihtiyaç sahibi ailelere arızalı bilgisayarları tamirini yapıp, kullanılır hale getirip , ihtiyaç sahibi ailelere teslim ederek yardımda bulunmuşlar ve herkesin takdirini kazanmışlardı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN