KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “KADİR GECESİ” MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı Kadir Mesajı yayınladı.Abacı mesajında; “Mübarek Ramazan ayına veda ettiğimiz şu günlerde, bin aydan daha hayırlı olan, Kadir Gecesi’ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Mükâfatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesinin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanmaktayım.Bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla tüm halkımızın Kadir Gecesi’ni kutlar, bu özel gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni ederim.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT