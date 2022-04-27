EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI DR.ALİ KAMİL SOYUAK’TAN KADİR GECESİ MESAJI

Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı .Soyuak mesajında; “”On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşarken, bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz. Rabbimizin af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllerimize bir lütuf olarak gelen şifa ayı Ramazan’ın son günlerine yaklaşıyoruz. Salgınla buruk geçen günlerimizde bir huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi’ne kavuşmayı heyecanla bekliyoruz. Bizi en faziletli geceye, Kadir Gecesi’ne tekrar ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Kadir gecemiz mübarek olsun. Kadir gecesi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gece. Kadir Gecesi’ne bu değer ve kıymeti veren Yüce Kitabımız inanan gönüllerin hidayet rehberi Kur’an’ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başlamış olmasıdır. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi şekilde istifade edebilmeyi temenni ediyorum. Ayrıca bu mübarek gün ve geceler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin en ulvi seviyeye çıktığı zaman dilimleridir. Bu manevi iklimi fırsat bilerek , elimizi ve gönlümüzü herkese açarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamalıyız. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Kadir gecemizin Aziz milletimize, hemşehrilerimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Geceniz mübarek olsun …”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER