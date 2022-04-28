CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’TAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

CHP İlçe Başkanı Parlak mesajında şu ifadelere yer verdi; “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan- ı Şerif’i daha geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz.Bedenimizi ve ruhumuzu arındırdığımız Ramazan ayının ardından artık şimdi şükretme ve sevincimizi, neşemizi, huzurumuzu birbirimizle paylaşma zamanı.

Kaynağını toplumun dini, milli ve kültürel yaşantısından vesile olan; sevgi, birlik ve barış günleridir.Bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturan bayramlarımız, insana özgü olumsuz tüm duyguları en alt seviyeye indirmekte; hoş görmek , affetmek, sevmek gibi ulvi duyguları en üst noktaya taşımaktadır.Bizler de bu müstesna günlere yakışır şekilde birlik ve dyanışmamızı arttırmalı, geleceğe inancımızı her koşulda korumalıyız.Çünkü toplumları güçlü kılan , fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığıdır.

Bu bağları sağlam kılan da şüphesiz insanların birbirine karşı hoşgörü içinde olması, kederde ve sevinçte paylaşımcı olması, birbirini sevmekten asla vazgeçmemesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, ülkemize , İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Haber: Ali GEZER