FINDIKLI KÖY HAYRATI YAPILACAK

Geleneksel hale getirilen ve bu sene 17’ncisi yapılacak olan köy hayratı 8 Mayıs Pazar günü Fındıklı köyünde yapılacak. Her yıl Ülkemizin tanınmış Hafızlarının katılımı ile yapılan hayrata vatandaşlarında katılımı yüksek oluyor. Fındıklı köylüleri Mayıs ayının ilk haftası yaptıkları Hayrat ile diğer köylerde örnek oluyorlar.

Fındıklı köy Muhtarı Kerim AKDENİZ “ İki yıldan beri Pandemi dolayısıyla yapamadığımız Köy hayratımızı bu yıl kaldığımız yerden yapmaya devam ediyoruz. Yıllık ürünlerimizin bereketli olması ve Pandemi şartlarının sonuna gelmesi dolayısıyla şükür etmek için Pazar günü tüm halkımızı köyümüze davet ediyoruz. Bu yıl yine hayratımıza çok değerli Hafız ve hocalarımız bizleri onurlandıracaklar.” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN