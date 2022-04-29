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AK PARTİ’DEN GELİBOLUDA İFTAR PROGRAMI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz akşam AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu ve partililerin katıldığı iftar programında Milletvekili Bülent Turan, ilçemizde STK’lara ziyaretlerde bulundular.STK Ziyaretleri esnasında ilçemizde bulunan Ahmed-i Bican ve Mehmed-i Bican Türbelerinde de kısa bir mola verip dualar okudular.
Ardından ilçemizde 1354 Roman Derneği açılışında bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.
Son olarak katıldığı iftar programında “Ne dediysek yapmayı bir görev bildik. Geliboluda 2023 kışında doğal gazın yandığını göreceksiniz” dedi. Haber: Caner AKŞİT

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