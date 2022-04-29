BU NASIL BİR DUYGUDUR.? (!) -Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

Bay Kaymakamımız 16 Nisan’da Öğretmenevinde öksüz ve yetim çocuklarımıza bir iftar yemeği vermiş.!

Çok çok güzel, keşke 30 gün bu iftar yemeğini verse, verebilsek.Ramazanın kutsiyeti içinde mükemmel olurdu..

Bu tür evlatlarımız özellikle de çocuk yaşlarındayken çok kırılgan ve hassas olurlar.

Onların bu durumları hiç bir şekilde unutulmaz, unutulmamalı ve de korunmalı, onlara karşı çok daha hassas ve dikkatli olunması gerekirken ilçemizdeki bay kaymakamın yaptığı şu işe bakın..

Allah aşkına bu işe bir kılıf bulacak, bir anlam verecek kimse var mıdır..?

Çocukları bir salonda topluyorsunuz, birlikte yemek yiyeceksiniz

, onların karşısına hanımefendinizle ve çocuklarınızla geçip arkanıza da şu afişi asabiliyorsunuz..?

Ve boğazınıza lokmalar takılmadan orucunuzu açıp, yemeğinizi zevkle yiyebiliyorsunuz.!

Bay Kaymakamım bu afişi asmakla kime ve nereye mesaj veriyorsunuz.

İç İşleri Bakanlığı, Valiliklere ve Kaymakamlıklara yolladığı yazısında , öksüz ve yetimlere iftarlar veriniz ammaa, sakın haaa unutmayın arkanaza da öyle bir afiş asarak bu kardeşlerimize, evlatlarımıza bu afişe bakarak çorbalarını içirin mi dedi.?

Hayır, asla böyle bir saçmalığı İçİşleri Bakanlığında kimse yapmaz ve de istemez. Onlar sizlere çok değerli ve kutsiyeti olan bir işi yapmanızı istemişlerse onları alkışlıyorum..

Ama o çocukların gözlerine sokarcasına böylesine bir afiş asın da içtikleri çorbaları boğazlarında kalsın, düğümlensin istememişlerdir heralde.

Siz çocuğunuzla orada otururken, onların anne ya da baba veya hem anne hem babaları yoksa bu pozu vermek sizin için ne ifade ediyor bay kaymakam.?

Bu ,çocuklar da yaratabileceği bir travmayı anlamamış olmanızsa çok yazıkki acıdır, büyük bir gaftır..

Hiç mi hayatınızda bir çocuk psikolojisi kitabı okumadınız.? Hiç mi bir doktor arkadaşınız ya da psikolog arkadaşınız olmadı mı sizi bu konuda uyarsın.

Bu çocukların bu manzaralı tablo önünde içtiği çorbanın ne tadı olur ne de sevabı olur Bay Kaymakamım…