ŞEKERİNDE TADI KAÇTI

Halk arasında Ramazan Bayramı’na takılan Şeker Bayramı adı, geçtiğimiz yıllarda hemen hemen çoğunlukla evlerde yapılan baklava ve diğer değişik tatlılarla, el öpmeye gelen çocuklara verilen şeker ve çikolatalarla süslenir ve de Şeker Bayramı diye de anılırdı.

Bu yıl, tatlı satan baklavacılar en kötü yılı yaşadıklarını söylüyorlar.Geçen yıl 86 sipariş alan baklavacı, bu yıl sadece 9 sipariş aldıklarını, eski bayramlarda tepsi ısmarlayan birçok müşterilerinin de yarım kilo ile bir kilo arasında baklava aldıklarını söylüyorlar.

Satışlarının 5-6 kat düştüğünü anlatan baklavacılar şekerinde tadı kaçtı, baklavanın da tadı kaçtı diyorlar.

Şekerciler ise artık sadece 250 gr ile yarım kilo arasında yapılan satışlara dikkat çekerken, çikolata satışının neredeyse yok denecek kadar azaldığını söylediler.

Şekerci dükkanındaki emekli bir amca da ;

“ İlk kez torunlarıma bu yıl para yerine şeker vereceğim.Aldığım 3 bin lira emekli maaşı cebimde sadece 140 lira var.

Kira, taksit, kömürcüye olan borç, bakkala verdiğim 280 liradan sonra neresine vereceğim parayı dedi.Beş tane torun var hepsi de okuyor, lisede , ortaokulda, üniversitede okuyanları var kime ne vereyim diye soruyor ve ekliyor;

“Daha öteki maaşa 24 gün var kalan paramız ise bu,”diyor.Haber: Recep YÜZÜAK