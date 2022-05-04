Bülent Turan Bayram Namazını Lapseki Sahil Camiinde Kıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ramazan bayram namazını, Lapseki’de Sahil Camiinde kıldı.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sabah camiye iki oğlu Ömer& Kerem ve Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclis üyeleri , Hasan Engin, Gençlik kolları başkanı Oğuzhan Çırak ile birlikte geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ramazan Bayramı namazını vatandaşlar ile birlikte sahil camii bahçesinde kıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan” Turan, ”Öncelikle tüm milletimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Biz Çanakkale’de bayram namazını her bayram farklı bir camide, kılma adetimize devam ediyoruz. Bu gün de Lapseki merkez de geçtiğimiz birkaç yıl önce ibadete açılan sahil camiinde vatandaşlarımız ile birlikte kıldık. Cami çıkışında pandemi nedeniyle son iki yıldır tokalaşarak vatandaşlarımızın bayramını tebrik edemiyorduk bu yıl çok şükür mübarek Ramazan bayramında vatandaşlarımız ile büyüklerimizin ellerini öperek, geçlerimiz ile tokalaşarak kutluyoruz.

İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun, ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Dolayısıyla ülkemize milletimize zeval vermesin” dedi.