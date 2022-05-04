GİYSİDEN HASTA YATAĞINA KOLTUKTAN TELEVİZYONA KADAR HERŞEY BEDAVA

Belediye Başkanlığının Yazıcızade Cami yanındaki ve bugün Sosyal Hizmetler Binası olarak kullanmış olduğu Belediyeye ait binada Belediye Başkanlığı yaptığı bir düzenlemeyle son yılların en kutsal ve en güzel hizmetini veriyor.

Çocuk giysilerinden, yetişkin giysilerine kadar bay ve bayan olarak ayrılan reyonlarda vatandaşların daralan, küçülen eşyalarını buraya bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Burada neler yokki her yaşa göre düzenlenmiş ayakkabılar, elbiseler , kazaklar, hırkalar, mantolar, eşarplar, giyim eşyası olarak aklınıza gelen yüzlerce çeşit giysi bayram öncesi ihtiyaç sahipleri tarafından alınarak bu binadan dualarla dışarıya çıkmalarına sebep oldu.

Hasta aile fertlerimizden ahirete intikal eden kişilerin aldıkları hasta yatakları ve yine hastalar için düzenlenmiş ortopedik yataklar ile engelli vatandaşlar için gerekli olan onlarca engelli arabaları sıra sıra dizili duruyor.

Bir başka odada oturma grupları, misafir oda takımları ile değiştirilmiş televizyonların sehpalarından, müzik setlerine kadar her aradığınızı bulabilirsiniz.

Evinin mobilyalarını değiştiren vatandaşların buraya getirdikleri gayet güzel,rahatlıkla kullanılabilir, uzun yıllar kullanılabilir koltuk takımları, mutfak gereçleri, çamaşır makineleri, buzdolapları, yatak odası eşyaları hepsi de biribirinden sağlam ve kullanışlı. Bu bayram üzeri buradan yüzlerce vatandaşımız hem kendilerine hem de çoluk çocuklarına lazım olan giysileri alarak, biraz olsun buruk olmayan bir bayram geçirdiler.Başkan Mustafa Özacar’ın son yıllarda yaptığı en büyük hizmetlerden biri olarak kabul edilebilecek bu sosyal hizmet binasında hiç kimse veren eli de görmüyor ,alan eli de görmüyor.

Belediye Personeli Deniz Kızılcık ve onunla beraber çalışan iki arkadaşının titizlikle yürüttükleri bu alma – verme işi oraya gelen insanların da onurunu zedelemeden sağlıklı biçimde yürütülünce mesele kalmıyor.

Tüm Gelibolulu vatandaşlarımıza bu konuda bir söyleyeceğimiz sözümüz var :

“ Lütfen daralan pantalonunuz, ceketiniz , yakkabınızdan tutun kullanabilirlik değeri olan ama değiştirmeye karar verdiğiniz eşyalarınızı buraya bırakırsanız bu sıkıntılı dönemde birçok vatandaşımızı sevindirmiş ve gerçekten yaptığınız yardımlarla hayırlara vesile olmuş olursunuz..” Haber: Recep YÜZÜAK