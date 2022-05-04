RAMAZAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLÇE PROTOKOLÜ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ

Ramazan Bayramı dolayısıyla, Kurum Amirleri ve Vakıf Mütevelli Heyeti Temsilceri, 28 Şehit ailemiz, 45 Gazi ailemizi ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Ziyaretler kapsamında Kaymakam Bekir Abacı, Şehit Cahit Selçuk Gül, Şehit Halit Taş’ın aileleri ile Kore Gazisi Hüseyin Ot ve ailesini, Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar Şehit Cahit Doğar’ın ailesi ve Kıbrıs Gazisi Serdar Coşan ve ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Şehit ve Gazi aileleribu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

Haber: Caner AKŞİT