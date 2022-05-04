RAMAZAN BAYRAMI DOLASIYLA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ramazan Bayramı kutlamaları çerçevesinde İlçemizde düzenlenen bayramlaşma programına Kaymakam Bekir Abacı, 2 nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programında; protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarımızla bayramlaşan Kaymakam Bekir Abacı; “Tüm İslam âleminde çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan Ramazan Bayramının, milletimizin manevi değerlerinin ve geçmişinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı önemli günlerden biri olduğunu belirterek bir kez daha tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.” ifadelerini kullandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN