Bedensel Engelli Vatandaşa Bayram Hediyesi Tekerlekli Sandalye

Eskisehir de yaşayan 72 yaşındaki bedensel engelli Sabri Özel’e tekerlekli sandalye hayalini Bolayırlı Namık Zengin gerçekleştirdi.Zengin daha önce Gelibolu ilçemizdeki köylere 6 adet akülü tekerlekli sandalye teslim etmişti.

Gençliğinde geçirdiği kaza sonucu belden aşağısını kullanamayan ve koltuk değnekleriyle yaşamını sürdüren Sabri Özel’e tekerlekli sandalye isteğini Ramazan Bayramı’nda kendisini ziyaret eden Namık Zengin iletti.

Emirdag Yöresi Yardımlaşma Derneği aracılığıyla alınan tekerlekli sandalye Sabri Özel’e bayram hediyesi olarak verildi.

Bayrama koltuk değneklerinden kurtularak giren Sabri Özel mutluluğu gözlerinden okundu.

Namik Zengin e teşekkür eden Sabri Özel “ ansızın çok büyük sürpriz oldu.Söyleyecek birşey bulamıyorum” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN