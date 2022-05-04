TATİL DÖNÜŞLERİ BAŞLADI FERİBOT KUYRUĞU BİTMİYOR.!

Ramazan bayramının son gününde, tatilciler dönüş yoluna çıktı. ilçemizden Lapseki’ye geçmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 3 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu.Ramazan bayramının son gününde, tatilciler dönüş yoluna çıktı.İlçemizden Lapseki’ye geçmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 3 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı’nın son gününde çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İskele Meydanı’ndan başlayan araç kuyruğunun, ilçemiz çıkışına kadar yaklaşık 3 kilometre uzadığı görüldü.

Köprüyü fiyatından dolayı kullanmadığını belirten bir vatandaş ise, “Gelirken kullandım 272 lira aldı” dedi. GESTAŞ firması görevlileri geçişleri hızlandırmak için seyyar olarak kuyruktaki sürücülere bilet keserken, vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi. Haber: Hilal GEZER