CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayramlaşma Programı Düzenledi

CHP Gelibolu İlçe örgütü Vedat Namık Uraz Halk Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında parti üyelerive halkla bayramlaştılar.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İl Başkanı Metin Ümit Ural, Milletvekili Özgür Ceylan, YDK Üyesi Serdar Soydan,önceki dönem İl Başkanı İsmet Güneşhan, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Necati Kopça, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve yöneticileri, parti aldığı bayramlaşma programını gerçekleştirildi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak “Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.Daha nice güzel Bayramlarda buluşmak dileğiyle.”ifadelerinde bulundu.Haber: Ali GEZER