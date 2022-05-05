FINDIKLI KÖY HAYRATINA ÜNLÜ HAFIZLAR GELİYOR

8 Mayıs 2022 Pazar günü Fındıklı köyünde yapılacak olan Köy hayratına Ülkemizin Ünlü Hafızları, Gelibolu’nun değerli Hafız ve Hocaları katılıyor.

17’ncisi yapılacak olan Fındıklı köy hayratına 2014 yılında yapılan Dünya Kuranı kerimi okuma yarışmasında Dünya birincisi, 2022 yılında yapılan Ezanı güzeli okuma yarışmasında Dünya ikincisi olan Hafız AlpCan Çelik, 2017 Yılı Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Mustafa Alphayta katılıyor. Fındıklı Köy Muhtarı Kerim Akdeniz Pazar günü saat 11:00 de köyümüzde başlayacak olan Hayratımıza ve bu değerli hocalarımızı dinlemek isteyen tüm halkımız davetlidir. Program sonrasında tüm katılımcılara köy halkımızın destekleriyle imece usulü yaptığımız ikramımız olacaktır. Haber: Caner AKŞİT