2.GELİBOLU KADIN BULUŞMASI YAPILACAK

2.Gelibolu Kadın Buluşması 8 Mayıs Pazar günü saat 14:00’te ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacak.

Toplumda Kadının Yeri konusuyla devam edecek olan seminerde “Anne olarak kadın”, “Her kadın anne olmak zorunda mıdır?” konuları tartışılacak.

Uzman Psikolog Seçil Örgünal ile interaktif sohbet gerçekleşecek olup,yaratıcı drama lideri Ezel Çağlayan ile atölye çalışmaları yer alacak.

Semineri düzenleyen Gelibolu Kent Konseyi’nin katılımcılardan yanlarında renkli ve renksiz kalem ve iki adet A4 kağıdı bulundurmalarını rica ettiler. Haber: Hilal GEZER