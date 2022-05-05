Gelibolu’ya Gelen Tatilciler Dönmedi

Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı büyükşehirlerden, ilçemize gelen yazlıkçıların birçoğu ilçemize yerleşti. Nüfusu 45 binolan ilçemizin yazlıkçılarla birlikte kış nüfusu yaklaşık 70 bini buldu.

Güneyli, Bolayır ve Marmara tarafında bulunan sitelerin doluluk oranı yüzde 60 seviyelerine ulaştı.Son bir yılda 2 katına çıkan nüfus nedeniyle ilçede trafik ve alt yapı sorunları görülmeye başlarken, ilçemiz Türkiye’de bulunan birçok ilçe nüfusunu da geride bırakmış oldu.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından yazlıkçılar ilçeye akın etmeye başlamıştı.

Nisan ayında gelmeye başlayan yazlıkçılarla beraber 60 bini geçen nüfusa sahip olan Gelibolu nüfusu 70 bini buldu.

“Kış nüfusu 70 bini buldu”

İlkbahar aylarında ilçemize gelen yazlıkçılar geçtiğimiz kışta ilçemizi terk etmemişlerdi.

Birçok yazlıkçının ise Korona virüs salgını bitene kadar ilçemizdeki yazlık evlerinde yaşadıkları öğrenildi.

Gelibolulu esnaflar “İlkbahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde ilçemizde nüfus bakımından artış gözlemekteyiz.Pandeminin bitmesiyle yazlık kesimlerde kalan vatandaşlarımız ilçemize yerleşerek hem ekonomiye katkı sağlıyorlar hem de ilçemizde alış veriş yoğunluğu da canlanıyor.”diyen çarşı esnafı halinden oldukça memnun.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN