Moloz Yığınlarını Rastgele Dökenlere Cezai İşlem Uygulanacak

Çanakkale İl Özel İdareye bağlı ekipler, kaçak dökülen moloz ve hafriyatları tespit aşamasındalar.

Tespit edilen moloz yığınlarını dökenler cezai işleme tabi tutulacak.Ekipler kentin çeşitli noktalarına kaçak yollarla dökülen ve aynı zamanda çevre ve görüntü kirliliğine yol açan molozlar temizlenmeye başladı.

Ayrıca kaçak yollarla dökülen molozların önüne geçmek için bir dizi önleyici tedbirler alındı.Belirlenen alanların dışında hafriyat döküldüğü tespit edilmesi halinde kişilere yönelik gereken cezai işlemin uygulanacağını açıklandı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN