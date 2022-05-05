Hıdırellez Coşkusu

İlçemizde Hıdırellez kutlamaları sahillerde yapıldı,dualar edildi, dilekler dilendi.İlçemizde Hıdırellez kutlamaları sahillerde yapıldı. Yüzlerce kişi, taşlarla dilediklerinin şekillerini yapıp, hayalleri için dua etti, ateş üstünden atladı.

Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, ilçemizde de coşkuyla kutlandı. Ateş yakıp üstünden atlayan yüzlerce kişi, gün doğarken Hamzakoy ve Feneraltı Mevkiilerinde sahile indi.

Deniz kıyısında toplanan vatandaşlar , yüzlerini deniz suyuyla yıkayıp, dua etti. Daha sonra, taşlarla sahip olmak istedikleri ev, araba ve çocukları simgeleyen şekilleri yaptı. Evlenmek isteyen gençler ise hayırlı nasipler dileyip, sevdiklerinin resimlerini çizdiler. Dilek tutup, dua etti. Çok sayıda kişi daha sonra topladıkları taşları denize attı. Haber: Ali GEZER