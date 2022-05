CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN ANNELER GÜNÜ MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “ Annelerimizi yılın sadece bir gününde değil her gün hatırlamamız gerektiğini belirtti.

Parlak, Anneler Günü nedeniyle yayımldığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bizleri dünyaya getiren, ömürleri boyunca koruyup kollayan, şefkat, merhamet ve sevgi dolu yürekleriyle bizlere her zaman yol gösterici olan annelerimiz, en kıymetli varlıklarımızdır. Cennetin bile ayaklarının altına verildiği annelerimizin, bize koşulsuz fedakarlık gösterdiğinunutmamalıyız. Bizler de, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen annelerimizin gurur duyacakları birer evlat olup, onların emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, annelerimize vereceğimiz en büyük mutluluk ve armağan olacaktır.Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için en değerli hazinedir.Annelerimizi, yılın sadece bu gününde değil, her gün hatırlamalı, sevgi ve saygımızı göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, karşılıksız sevgi ve özgüveninin sembolü tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günün’nü en içten dileklerimle kutlar, saygı, minnet ve şükranlarımı sunarım.”dedi. Haber: Ali GEZER