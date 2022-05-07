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AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SERHAD SÜRÜCÜ’NÜN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sürücü mesajında; “Fedakarlıklarla ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren her biri birer sevgi sembolü olan, hayatın tüm güzelliklerine layık olan baş tacımız annelerimizin Anneler Gününü Tebrik ediyor, başta Şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize ve anne adaylarına sevgilerimi ,saygılarımı ve selamlarımı iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.
Anneler gününüz kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT

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