SON GÜN 31 MAYIS

Gelibolu Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan-Reklam Vergisi 2022 yılı 1. taksit için duyuruda bulundu. Duyurusunda; “ Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan-Reklam Vergisi 2022 yılı 1. taksit son ödeme tarihi 31 Mayıs Salı günüdür.

Mükelleflerimizin ödemelerini yapabilmeleri için ek hizmet binamızdaki veznelerimiz hafta içi ve ay sonuna kadar Cumartesi-Pazar günleri 08:30- 17.30 saatleri arasında siz halkımıza hizmet verecektir.” Haber: Hilal GEZER