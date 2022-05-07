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SON GÜN 31 MAYIS

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan-Reklam Vergisi 2022 yılı 1. taksit için duyuruda bulundu. Duyurusunda; “ Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan-Reklam Vergisi 2022 yılı 1. taksit son ödeme tarihi 31 Mayıs Salı günüdür.
Mükelleflerimizin ödemelerini yapabilmeleri için ek hizmet binamızdaki veznelerimiz hafta içi ve ay sonuna kadar Cumartesi-Pazar günleri 08:30- 17.30 saatleri arasında siz halkımıza hizmet verecektir.” Haber: Hilal GEZER

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