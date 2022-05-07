GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİNDE EL HİJYENİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanemizde;”5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü”kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.. Başhekim ve idarecilerile, Enfeksiyon Hemşiresiz, Eğitim Hemşiresi ile birlikte personel, hasta ve hasta yakınlarına El Hijyeni hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Stand kurularak; broşür, el antiseptigi, el sabunu dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu

.Haber: Seda LİMAN ZENGİN