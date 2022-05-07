“ANNELERİMİZ HUZUR BULDUĞUMUZ LİMANLARIMIZDIR”

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Anneler Günü vesilesi ile ortak bir mesaj yayımladı:

“Binlerce yıllık medeniyetimizin fedakâr mimarları olan annelerimiz; ilk öğretmenlerimiz, sığındığımız ve huzur bulduğumuz limanlarımızdır. İçerisinde merhameti, sevgiyi, huzuru barındıran koca bir iklimdir bizler için. Annelik, hiçbir zaman bir karşılığa ve koşula bağlı olmaksızın sonsuz bir sevgi, şefkat ve merhamete dayanan kutsal bir vasıftır. Annelerimiz; kültür ve medeniyetimizin inşasında, aile kurumunun devamlılığında ve geleceğin her anlamda gelişmiş ve güçlü Türkiye’sine yön verecek nesillerin yetişmesinde büyük sorumluluklar üstleniyor. Anne ve babaların hakkı hiçbir zaman ödenmez. Ancak her biri birer sevgi, merhamet, fedakarlık ve sabrın sembolü olan annelerimize ve babalarımıza sevgimizi, saygımızı, vefamızı sonsuza kadar yaşatmak zorundayız.

Bu duygularla başta şehit ve gazi annelerimiz ile Çanakkaleli annelerimiz olmak üzere, üzerimizde sonsuz hakları ve emekleri bulunan, karşılıksız sevginin, fedakarlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; annesini kaybetmiş tüm kardeşlerimize sabr-ı cemil diliyoruz.