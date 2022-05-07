GAZİLER DİYARI’NDAN ŞEHİTLER DİYARI’NA PROJESİ DEVAM EDİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümünde başlattığı Çanakkale gezilerine devam edileceğini açıkladı.“İki kadim ve dost şehrimizin bu projeyle buluşmasından mutluluk duyuyoruz.” diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çanakkale, kadim bir tarihe ve eşsiz bir destana ev sahipliği yapıyor. Bu anlamlı proje, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin şanlı tarihimizle ve kahraman ecdadımızla buluşması açısından oldukça kıymetli. Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin öncülük ettiği bu proje kapsamında, bugüne kadar 111.027 Gaziantepli kardeşimiz Çanakkale’mizi ziyaret etme imkanı buldu. Bu yıl da 35 bin vatandaşımız ve öğrenci kardeşimiz daha şehrimize gelecek.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte, pazartesi günü tekrar Gaziantep’ten Çanakkale’ye uçaklar kalkmaya başlayacak. Şehrimizin ekonomisi ve turizmi için de birçok katkısı olacak bu gezilerin şimdiden hayırlı olmasını diliyor; Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz