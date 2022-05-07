DEMİRTEPE KÖYÜNDE GELENEKSEL KÖY HAYRI ETKİNLİĞİ YAPILDI

Köy Hayırları başladı.7 Mayıs Cumartesi günü Demirtepe Köyü’nde yapılan köy hayrına Kaymakam Bekir Abacı, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner, Ali Rıza Sayın,Belediye Başkanı Özacar , CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Özacar “Demirtepe Köyümüzün geleneksel köy hayrı etkinliğine katıldık. Köy muhtarımız Mehmet Ergül ve köy halkının sıcak ev sahipliğinde geniş katılımlı güzel bir buluşma yaşandı. Geleneklerimizi yaşatan ve katkı sunan herkese teşekkürler.” İfadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN