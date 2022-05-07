KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “ANNELER GÜNÜ” KUTLAMA MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı Anneler Günü mesajı yayınladı.Kaymakam Abacı mesajında; “Annelerimiz yüreğinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlık taşıyan, yaşantımızdaki en güvenli sığınak ve sıcacık sevgiyle hep yanımızda olan en değerli varlıklarımızdır.Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, Milletimize yararlı hizmetlerinden dolayı gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimize en büyük armağandır.

Annelerimizin değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, fedakâr emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”dedi.Haber: Caner AKŞİT