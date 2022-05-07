“YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK” UYGULAMASI YAPILDI

07-13 Mayıs 2022 Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında trafik denetimlerinin her zaman ve her yerde etkin sürekli ve yoğun şekilde kararlılıkla yürütülmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak “Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik” mottosu ile vatandaşların bilgilendirildiği etkinliğe, Kaymakam Bekir Abacı, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü , İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Ekipleri katıldı.

Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından yaya geçidinde uygulama yapılarak sürücü ve yayaların bilgilendirildiği etkinlikte; yaya geçitlerinde bekleyen vatandaşlara bilgiler verip, önceliğin yayalarda olduğunu, ancak, ışıklı yaya geçitlerinde yanan ışığa göre hareket edilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Abacı “Yayalarımızın güvenliği için 5 adım çok önemli. Öncelikle yayalar olarak mutlaka yaya yolundan hareket etmemiz lazım. Trafik ışıklarına uymamamız gerekiyor. Mutlaka yola odaklanmamız çok önemli. Özellikle akşam vakitlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yürüyorsak görünür olmak önemli. O yüzden açık renk elbiseler tercih etmek ya da elimizde bir ışık olması çok önemli. Yayalarımızın bu konulara dikkat etmesi gerekir. Bizde bugün bu konularda hem bilgilendirmek hem de vatandaşları bilinçlendirmek için hep birlikte bir uygulama yaptık. Tüm vatandaşlarımızın Trafik Haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.Haber: Ali GEZER