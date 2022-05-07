KAYMAKAM BEKİR ABACI KAVAKKÖY BELDESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı Kavakköy Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif yetkililerinden faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakamımız, ardından lavanta bahçelerini ziyaret etti.

Kaymakam Abacı ziyaretinde “Ürünü yetiştirmek maharet, bunları lezzete dönüştürmek marifettir. Kooperatiflerimizi çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyor, ihlas ve samimiyetle çalışmalarını sürdürmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber: Hilal GEZER