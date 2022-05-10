GELİBOLU KENT KONSEYİ: İLK YARDIM KURSU BAŞLADI

Gelibolu Kent Konseyi olarak Gelibolu’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarınla 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününden itibaren İlk yardım kursu başladı.Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Bünyemin Turan “Kurs sonunda verilecek sertifikalar ile Geliboluda İlk yardımcı sayımızı arttırmakta katkıda bulunmayı planlıyoruz”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER