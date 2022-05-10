GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU KENT KONSEYİ: İLK YARDIM KURSU BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kent Konseyi olarak Gelibolu’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarınla 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününden itibaren İlk yardım kursu başladı.Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Bünyemin Turan “Kurs sonunda verilecek sertifikalar ile Geliboluda İlk yardımcı sayımızı arttırmakta katkıda bulunmayı planlıyoruz”ifadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar’dan DSİ İçme Suyu Daire Başkanı Köseoğlu’na Ziyaret

buyukzafer 0

Özacar’dan Fen Lisesi Öğrencileri ve İdarecilerine Teşekkür

buyukzafer 0

Minibüsçülere MTV Müjdesi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.