Şarköy Kaymakamı Kılınçkaya: Trafik yoğunluğunu azaltmak için bisiklet kullanalım

İlçemizin eski kaymakamı şimdiki Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ etkinliğine katılan Kaymakam Hakan Kılınçkaya, bisiklet kullanarak, ilçde trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlardan da bisiklet kullanmasını istedi. İlçede bisikletle tur atıp, esnafları ziyaret eden Kaymakam Hakan Kılınçkaya, bisikletin önemli bir araç olduğunu söyledi. Kılınçkaya, “Bisiklet çevreci, sağlıklı bir ulaşım aracı. İlçemizin ana nüfus yoğunluğu olan bölgeleri yokuş bulundurmayan düz bir yapıya sahip. Bu nedenle ilçemiz bisiklet kullanımı için çok uygun. Yazın gelmesi ile birlikte ilçemiz nüfusunda önemli bir artış oluyor.Gördüğünüz gibi bayram tatilinde kalabalık nüfusla beraber trafik yoğunluğu yaşadık. Trafik yoğunluğunu bisikletle aşıyorum. Özel araçları ile ilçemize gelecek misafirlerimiz ve yazlıkçılarımız trafikte yoğunluğa neden olacak. Bizi bu trafik karmaşasından kurtaracak bir araç bisiklet. İlçemizde motorlu araçlar kullanımını azaltıp bisiklet kullanımını arttırabilirsek trafik yoğunluğu, gürültü ve hava kirliliğine çözüm bulabiliriz. Ben bisikleti severek kullanıyorum, İşlerimin yoğunluğu nedeniyle araç kullanıyoruz ama fırsat buldukça yürüyüş yapıyor ve bisiklete biniyorum, güzel ilçemize de bunu tavsiye ediyorum. Daha güzel bir Şarköy için çevre dostu, ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını arttıralım” dedi .Haber: Caner AKŞİT