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2.GELİBOLU KADIN BULUŞMASI PROGRAMI DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi ve Gelibolu Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile   8 Mayıs Pazar günü ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlediği “Toplumda kadının yeri” adlı uzman psikolog Seçil Örgünal ile interaktif sohbet ve Yaratıcı Drama lideri Ezel Çağlayan ‘ın atölye çalışmalarının yer aldığı programı düzenlendi.
Programa CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gelibolu Kadın Meclisi ve davetliler katıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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