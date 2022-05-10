MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISININ 2. OTURUMU TAMAMLANDI

Gelibolu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısının ilk oturumu 6 Mayıs günü yapılmıştı.Meclis toplantısının 2. oturumu 10 Mayıs’ta tamamlandı.

Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen 2021 mali yılı kesin hesaplarını karara bağlamak üzere bir araya geldikleri ikinci oturum ile Meclisin Mayıs ayı mesaisini tamamladıladılar.

Gündemin 5.,6. ve 7.maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında gündemin beşinci maddesi Camikebir Mahallesi ada 145, parsel 35-36 imar plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesi olan Yazıcızade Mahallesi ada 735, parsel 4-5-6 İmar Plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan Hocahamza Mahallesi ada 229 parsel 11-15 Şehit İsmail Türe Cad. imar plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Özacar Mayıs ayı toplantısında meclisimizce alınan kararların halkımız tarafından hayırlı olmasını diledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN