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Gestaş’ın Zamları Geri Alması için İmza Kampanyası Düzenlediler

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gestaş’ın zamları geri alması için dün ilçemizde millet ittifakı (CHP, İyi Parti, DP, Saadet Partisi) pazaryeri meydanında imza kampanyası düzenleyerek seslerini duyurdular.
Gestaş’ın araç ve yaya geçiş ücretlerine yaptığı yüksek oranlı zam tepksi millet ittifakından geldi. Millet ittifakından gelen tepkiden ayrı olarak sivil toplum örgütlerinden henüz başka bir açıklama yapılmadı. Haber: Caner AKŞİT

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