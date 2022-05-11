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CHP İLÇE ÖRGÜTÜ TÜM ÖZÜRLÜLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NE ZİYARETTE BULUNDULAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim kurulu üyeleri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeni ile Gelibolu Tüm Özürlüler Derneğini ziyaret ederek düzenledikleri farkındalık etkinliğine katıldılar.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim kurulu üyeleri adına İsmail Parlak Gelibolu Tüm Özürlüler Derneğini Başkanına çiçek takdim ettiler. Gelibolu Tüm Özürlüler Derneğini Başkanı kendilerine ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.
Haber: Ali GEZER

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