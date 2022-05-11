“SEVGİNİN HAKİM OLDUĞU DÜNYADA TÜM ENGELLER YOK OLUR” ENGELLİLER HAFTASI KUTLU OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı:

“Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hayatı daha anlamlı bir hale getirebiliriz. Sevginin hakim olduğu dünyada tüm engeller ortadan kalkar. Asıl mesele, her türlü ön yargılardan arınarak zihinlerdeki engellerin kaldırılmasıdır. Engelli kardeşlerimizin spordan sanata, eğitimden siyasete ve sivil topluma kadar her alanda gösterdikleri başarıları, herkes için hem bir örnek hem de bir motivasyon kaynağıdır. Daha önce engelli kardeşlerimiz için çok sayıda sosyal ve ekonomik destek ile kamuda ve özel sektörde istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar hayata geçirildi. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak, istihdam ve daha iyi sosyal koşullar sağlamak, bakım hizmetlerini iyileştirmek, onlara daha güvenli ve huzurlu bir gelecek sunmak önceliklerimiz olmaya devam edecek.

Bu duygularla, tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası’nı tebrik ediyor; esenlikler diliyoruz.”