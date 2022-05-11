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KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU TÜM ÖZÜRLÜLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Tüm Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.
Dernek başkanı, dernek yönetimi ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Kaymakam Abacı , kendileriyle bir süre sohbet ederek, ” Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve bu konudaki duyarlılığın arttırılmasında katkısı olan derneğimize teşekkür ederek, engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Dernek yetkilileri ve üyeleri Kaymakam Abacı’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Haber: Caner AKŞİT

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