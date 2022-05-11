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SICAKLIKLAR ARTACAK.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

5 günlük tahminleri paylaşan Meteoroloji’nin verdiği bilgilere hava sıcaklıkları bugünden itibaren yükselişe geçecek ve cuma günü İstanbul’da sıcaklıklar 24 dereceyi aşacak. Yurt genelinde de yaz sıcaklıklarının hissedileceği rapor edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Anadolu’da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cumaya kadar günden güne etkisini yitireceği tahmin ediliyor.
CUMA GÜNÜ YURT GENELİNDE YAZ SICAKLIKLARI HİSSEDİLECEK
Hava sıcaklıklarında ise hissedilir bir yükseliş yaşanacak, cuma günü yurt genelinde yaz sıcaklıkları hissedilecek.

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