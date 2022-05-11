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ALEADDİN MAHALLESİ’NDEKİ ÇOCUK OYUN PARKININ ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Aleaddin Mahallesi’nde İtfaiye Müdürlüğü karşısında yeni oluşturulan muhtarlık hizmet binasının tamamlanmasının ardından projenin devamı olan çocuk oyun parkı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını teknik ekiplerle yerinde inceleyerek, parkın çok yakında tamamlanacağını ifade etti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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