BOLAYIR’DA BU YIL İLK KEZ YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUASI YAPILACAK

Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği’nin verdiği bilgiye göre ; “Bolayır Halkı’nın birlik ve beraberliği, Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğinin desteğiyle 15 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Gazi Süleyman Paşa Türbesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUA sına tüm halkımız davetlidir.”duyurusunda bulundular.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN