İstiklal mücadelesinin başlangıcı, çağdaş aydınlık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımı olan 19 Mayıs’ın coşkusunu Gelibolu’da Fener Alayı ile yaşanacak.
(19 Mayıs Perşembe günü saat 20:30’da Kuşçular Parkı önünde toplanılacak.)7’den 70’e tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz.
Fener Alayının ardından Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs’ın yıldönümünde; bayram coşkusunu ülkemizin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem konseri ile zirveye çıkaracak. Geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkılarla Gelibolu’da güzel bir bayram akşamı yaşanacak. Haber: Seda LİMAN ZENGİN
19 MAYIS FENER ALAYI VE KONSERLERLE TAÇLANACAK
İstiklal mücadelesinin başlangıcı, çağdaş aydınlık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımı olan 19 Mayıs’ın coşkusunu Gelibolu’da Fener Alayı ile yaşanacak.