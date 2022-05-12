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19 MAYIS FENER ALAYI VE KONSERLERLE TAÇLANACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İstiklal mücadelesinin başlangıcı, çağdaş aydınlık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımı olan 19 Mayıs’ın coşkusunu Gelibolu’da Fener Alayı ile yaşanacak.
(19 Mayıs Perşembe günü saat 20:30’da Kuşçular Parkı önünde toplanılacak.)7’den 70’e tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz.
Fener Alayının ardından Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs’ın yıldönümünde; bayram coşkusunu ülkemizin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem konseri ile zirveye çıkaracak. Geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkılarla Gelibolu’da güzel bir bayram akşamı yaşanacak. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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