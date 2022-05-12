İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin dördüncü yılı Çanakkale’den başladı

EKONOMİK KALKINMANIN YOLU GÜÇLÜKOBİ’LERDEN GEÇİYOR

TÜRKONFED, Visa ve UNDP ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Projesi, dördüncü yılında Anadolu’daki KOBİ’ler ile buluşmaya Çanakkale’den başladı. KOBI?’lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla yürütülen projenin ilk eğitim toplantısında, ekonomik kalkınmada ve büyümenin sürdürülebilirliğinde KOBİ’lerin üstlendiği role dikkat çekildi.

12 Mayıs 2022 / Çanakkale – KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Projesi, dördüncü yılındaki ilk etkinliğini Çanakkale’de düzenledi. Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) ev sahipliğinde Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İÇDAŞ Salonu’nda düzenlenen etkinliğe kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş dünyası katılım gösterdi.

İsa Tamer Çelik: “Ekonominin aktörleri KOBİ’lerimiz için seferberliğe katılmalı”

Dünyanın verimlilik odaklı bir üretim ve hizmet ekonomisine doğru dönüştüğünü söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İsa Tamer Çelik, “Türkiye’de bu değişimi gerçekleştirecek en önemli aktörler, ekonomimizin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerimizdir. Dolayısıyla KOBİ’lerimizin ‘İşimi Yönetebiliyorum’ demesi yalnızca kendi varlıklarının sürdürülebilirliği açısından değil ekonomik kalkınmamızın ve büyümemizin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor” dedi. Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullara dikkat çeken Çelik, “Böyle bir ortamda KOBİ’lerimizin finansmana sürekli erişiminin yanı sıra yüksek katma değerli üretim, rekabetçilik gücü, nitelikli insan kaynağı kapasitesi ve yüksek verimliliğe erişimi de hayati derecede önem kazandı. İşte tüm bu koşullara rağmen işini yönetebilen KOBİ’lerin hem rekabetçiliklerini koruyacaklarına hem de ülkemizin toplumsal refahına katkı sağlayacak üretim güçlerini sürdürülebilir kılacaklarına inanıyoruz. Ekonominin tüm aktörlerini de KOBİ’lerimize değer yaratmak için bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Abdullah Bekki: “İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm öncelikli gündemimiz”

Çanakkale, Biga, Bandırma ve Balıkesir’de üretimin peşinden koşan işletmelerin birlikteliği olduklarını ifade eden GÜNMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki, “Federasyon olarak ikim değişikliğine uyum, sanayide yeşil dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sıfır karbon salınımı konularını önceliğimiz olarak gündemimizde tutuyoruz. Bununla birlikte e-ticaret, e-ihracat, metaverse ve blockchain alanlarında eğitim ve proje çalışmalarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesinin de Güney Marmara Coğrafyası iş insanlarına önemli katkılar yapmasını diliyorum” diye konuştu.

Semih Başaran: “Çanakkale iş dünyasının şevkinden heyecan duyuyoruz”

Çanakkale Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ÇASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran ise Çanakkale’nin yeni nesil yatırımlar açısından Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, “İş dünyası temsilcilerimizin ‘İşimi Yönetebiliyorum’ ve benzeri programlara katılımı bu bağlamda büyük önem arz ediyor. Yeni model iş hayatına uyum anlamında önemli yetkinlere sahip olmamız ve bu yetkinlikleri her geçen gün bir adım öteye taşıma gayreti içinde olmamız gerekiyor. Bu anlamda Çanakkale iş dünyasının şevki karşısında bizler de heyecan duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından İşimi Yönetebiliyorum Proje Direktörü Seval Kalkan, katılımcılara proje hakkında detaylı bilgi verdi.

Projeye yeni temalar eklendi

İlk üç yılında KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda finans, dijital pazarlama, e-ticaret, yönetim stratejileri, markalaşma içerikleri ile yaklaşık üç bin KOBİ temsilcisine ulaşılan ve 200’ün üzerinde KOBİ’ye e-ticaret ve dijital pazarlama destekleri sağlanan projeye, bu yıl itibarıyla uluslararası ticaret ve e-ihracat konuları ile Akbank’ın katkılarıyla yeşil dönüşüm teması da eklendi.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yanık, “İşletmelerin Temel Faaliyet Döngüsü- Finansmana Erişim”; Bella Maison Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Müdürü Meltem Polat, “Uluslararası Ticaret ve E-İhracat”; S360 Strateji ve ESG Yönetimi Danışmanı Erman Fenerci, “Yeşil Dönüşümün KOBİ’ler için Önemi”; TransferChain Kurumsal İletişim Direktörü Azade Özaltun, “Dijital Pazarlama” temalı birer konuşma gerçekleştirdi. Haber Merkezi