GÜNCEL HABERLER 

ÖZACAR HEMŞİRELER HAFTASINI KUTLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşirelerin günün kutladı.Özacar mesajında; “Bizlerin sağlığı için fedakarca görev yapan, sağlık sistemimizin önemli bir parçası olan değerli hemşirelerimizin meslek günleri dolayısıyla; emekli hemşire olan meclis üyemiz Gülüzar Durgunoğlu ile beraber Devlet Hastanesi ve Aile Sağlık Merkezlerindeki hemşirelerimizi ziyaret ettik.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

TURAN ; “HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

buyukzafer 0

Okullardaki Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

buyukzafer 0

MEZARLIK ZİYARETLERİNDE TEKERLEKLİ SANDALYE ÇÖZÜMÜ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.