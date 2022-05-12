ÖZACAR HEMŞİRELER HAFTASINI KUTLADI

Özacar Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşirelerin günün kutladı.Özacar mesajında; “Bizlerin sağlığı için fedakarca görev yapan, sağlık sistemimizin önemli bir parçası olan değerli hemşirelerimizin meslek günleri dolayısıyla; emekli hemşire olan meclis üyemiz Gülüzar Durgunoğlu ile beraber Devlet Hastanesi ve Aile Sağlık Merkezlerindeki hemşirelerimizi ziyaret ettik.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER