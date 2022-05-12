KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN AİLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Kaymakam Bekir Abacı, İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde ikamet eden Ufuk Uzcan ve annesi Nigar Uzcan ile Hocahamza Mahallesinde ikamet eden İsmet Kaynak ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Abacı aileler ile bir süre sohbet ederek, ailelerin istek ve taleplerini dinledi.

Uzcan ve Kaynak aileleri, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaretlerde Kaymakam Abacı’ya , Kaymakam Refiki Mehmet Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Caner AKŞİT