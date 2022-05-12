TÜRK’LERİN ANADOLU’DAN RUMELİ’YE GEÇİŞİ VE GELİBOLU’NUN FETHİNİN 668. YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI VE GAZİ SÜLEYMAN PAŞA’YI ANMA PROGRAMI TOPLANTISI YAPILDI

2-3 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Türk’lerin Anadolu’dan Rumeli’ye Geçişi ve Gelibolu’nun Fethinin 668. Yıldönümü Kutlaması ve Gazi Süleyman Paşa’yı Anma Programı’nın hazırlık toplantısı dün Gelibolu Öğretmen Evi’nde yapıldı.

Toplantıya Kaymakam Bekir Abacı, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerciİ, Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can, Karainebeyli Köyü Muhtarı Ali Yıldırım ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda; Türk’lerin Anadolu’dan Rumeli’ye Geçişi ve Gelibolu’nun Fethinin 668. Yıldönümünün Kutlaması ve Gazi Süleyman Paşa’yı Anma Programı esasları belirlendi.

Haber: Ali GEZER