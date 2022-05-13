GELİBOLU’NUN GURURU GENÇ OKÇULARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

11-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Okçuluk Türkiye Kupası’nda Eren Kırca, Beren Taşçı ve Osman Çakar’dan oluşan “Makaralı Yay Erkek Takımı”mız Türkiye şampiyonu olmuştur . Yine aynı yarışmada Eren Kırca ; “Makaralı Yay Büyük Erkekler” kategorisinde Türkiye 3 üncüsü olmuştur Genç sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN