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GELİBOLU’NUN GURURU GENÇ OKÇULARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

11-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Okçuluk Türkiye Kupası’nda Eren Kırca, Beren Taşçı ve Osman Çakar’dan oluşan “Makaralı Yay Erkek Takımı”mız Türkiye şampiyonu olmuştur . Yine aynı yarışmada Eren Kırca ; “Makaralı Yay Büyük Erkekler” kategorisinde Türkiye 3 üncüsü olmuştur Genç sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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