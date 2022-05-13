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FINDIKLI KÖYÜ MUHTARI AKDENİZ’DEN TEŞEKKÜR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Fındıklı Köyü Muhtarı Kerim Akdeniz 17.sini düzenledikleri Fındıklı Köy Hayrına katılanlara teşekkür mesajı iletti.Akdeniz mesajında• “İki yıl aradan sonra,17.sini yapmak mutluluğuna erdiğimiz Fındıklı Köyü hayrına teşrifleriyle bizleri onurlandıran İlçe Kaymakamımıza, İlçe Müftümüze,İstanbullu seçkin mevlidhanlara,Geliboludan ve yakın çevreden gelen hocaefendilere ,ilçemizden iştirak eden siyasi yetkililere,ilçemiz ve çevre köylerden gelen kardeşlerimize en kalbi duygularla teşekkür ederiz.Gelecekte yeni coşku ve heyecanlarla yeni hayırlara erişmek dileğiyle.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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