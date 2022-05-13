“EMEĞİN VE ALIN TERİNİN SEMBOLÜ ÇİFTÇİLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü hasebiyle ortak bir mesaj yayımladı:

“Üretim demek, gelecek ve refah demektir. Üretim demek, bir toplum için bağımsızlık demektir. Salgın süreci üretimin, tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Son olarak yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte özellikle tarım ürünlerinin arzı ve tedariki tüm ülkelerin en önemli gündem maddeleri arasında. Ülkemiz gıda ve tarım alanında dünyada eşi benzeri görülmemiş bereketli topraklara sahip. Üreticilerimizin emekleri, devletimizin sağladığı destekler ile birlikte tarım alanında önemli aşamalar kaydedildi. Son olarak da 13 Mayıs itibarıyla şehrimizde ayçiçeği ve kanola için üreticilerimize yaklaşık 22 milyon destek yapılacak.

Çanakkale’mizde açılışını yaptığımız Köprümüz ile birlikte faaliyete başlayacak Gıda OSB’miz, Çanakkaleli çiftçilerimizin ürünlerinin pazarlanması ve markalaşması açısından büyük bir öneme sahip. Bu düşüncelerle başta Çanakkaleli çiftçilerimiz olmak üzere, emeği, alın terini ve sevgiyi toprakla buluşturan tüm çiftçilerimizin ve tarım çalışanlarımızın Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyoruz.”

Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği olarak Çanakkale’de 3117 üreticiye toplamda 21.968.747,96 TL destek ödemesi yapılacak. T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0-2 olanlara 13 Mayıs 2022’de, 4 olanlara 20 Mayıs 2022’de ve 6-8 olanlara 27 Mayıs 2022 tarihinde saat 18:00’dan sonra ödemeler yapılacaktır