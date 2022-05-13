GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİNDEN BİR SOSYAL ETKİNLİK DAHA

Gelibolu Musiki Derneği ,Türk sanat müziği korosu, sazendeleri ve koristleri ile Dernek Başkanı ve TSM korosu şefi Orhan Selçuk liderliğinde ,geçtiğimiz günlerde ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulunda İnsan Kaynakları bölümünde , Prof Dr Dilek Dönmez Polat tarafından yürütülen “Toplantı Yönetimi Dersi” ekibinin konuğu oldular .

Dernek başkanı Orhan Selçuk , Gelibolu Musiki Derneğini tanıtarak başladığı konuşmasında, birlikte hareket etme kültürü, işbirliği yeteneği, motivasyon ve liderlik konularında öğrencilere sunum yaptı .

Yüksekokulun konferans salonunda gerçekleşen toplantıya çok sayıda yüksek okul öğrencisi de katıldı.

Toplantının sonrasında ile dernek korosu ile öğrenciler büyük bir koro oluşturarak ,Türk Sanat müziğinin birbirinden güzel eserlerini birlikte seslendirdile

Haber: Seda LİMAN ZENGİN